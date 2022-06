Una casa para ser disfrutada en la naturaleza

Un ejemplo más de que para una casa bella no se necesita gastar grandes fortunas. He aquí esta cocina que es de lo más sencilla posible, pero esto no significa que este lugar no sea elegante y sobre todo con estilo propio. La cocina es simple pero estando rodeada de una mezcla tal de textiles y cuadros este espacio tiene que ser sencillo, de lo contrario empalagaría. Además, lo mejor de esta parte de la casa es la vista hacía las copas de los árboles que se hacen presentes desde los amplios ventanales de la cocina.