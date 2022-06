7 hermosas terrazas que querrás imitar

Si el viento es demasiado fuerte en tu jardín y no te permite disfrutar de tu terraza como quisieras, no te preocupes, para todo hay solución. Para proteger tu patio de vientos demasiado violentos al igual que de las miradas indiscretas, la solución está en hundir una parte de tu jardín para crear un área de estar hundida. No hay necesidad de cavar demasiado profundo y con la tierra extraída se pueden crear relieves a los lados del jardín para ocultar la vista. A continuación, se puede plantar vegetación en esos pequeños relieves para darle forma y estilo a la terraza.

Este jardín presentado por NL-PAYSAGE-PAYSAGISTE es un ejemplo claro de este tipo de solución.