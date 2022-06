12 fantásticas ideas para un mini jardín super pequeño, aprovéchalo!

El espacio, al igual que el tiempo es relativo, o por lo menos es lo que nos gusta pensar. No te desesperes buscando una solución coqueta para ese espacio minúsculo. Elige las especies de plantas más apropiadas y entre ellas una trepadora frondosa que llene de verde una de las paredes. Sobre tu base de verde basta que juegues un poco con los colores de la vegetación. No te olvides de que las plantas más apropiadas son las endémicas ya que no te exigirán demasiado cuidado.