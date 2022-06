La cabaña más adorable que podrás haber visto

Esta cabaña es la viva muestra de que no se necesita de mucho espacio ni de muchos materiales ara tener todo lo que se necesita en un solo lugar. He aquí la cocina y el comedor que no por ser pequeños dejan de ser tan adorables como la casa misma. Como verás, tanto en exteriores como en exteriores el material predeterminado y principal es la madera; ¿la razón?: el amor a la pacha mama. no queremos sonar a canción protesta pero sí queremos crear conciencia para así enseñar lo básico: la preservación no tiene porqué privarte del buen gusto y del estilo. ¿Qué opinas de este sitio?