6 ideas geniales para cuartos demasiado pequeños

Cuando nos enfrentamos a retos espaciales lo primordial es siempre saber ver el potencial donde los demás no lo ven, ¿comprendes? He aquí un claro ejemplo de cómo, si se quiere, sacarle todo el jugo al espaldar de nuestra cama convirtiéndolo en una linda y colorida biblioteca que contrasta muy bien con el blanco de las paredes. ¿Quién dijo que por ser chiquita tu habitación no podía cumplir varias funciones? Recuerda que sea lo que sea que decidas hacer con el espacio con el que cuentas, existen ciertos estilos que, sin dudas, le resultarán más favorecedores a los lugares demasiado reducidos como por ejemplo: el estilo minimallista (aquel en el que menos es más) y el estilo moderno.