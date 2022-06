6 ideas geniales de cerámica rústica que debes probar

Los mosaicos de cerámica son ideales para revestir tu mesón de la cocina y hacerlo con estilo y de tal manera que sea funcional. ¿Quieres que tu cocina sea única y original?; entonces esta es una gran opción que no debería dejar de lado. Aprende cómo hacer tu propio mosaico -ya verás que no es tan difícil pues requiere más de buen gusto y de ingenio que de mucha técnica-; no olvides que al ingresar a la sección de DYS (Do it yourself) en homify, podrás hallar cientos de tutoriales para aprender a hacer las cosas por ti mismo. ¿Qué tal si te animas a diseñar y decorar tu propia encimera?; no suena nada mal y te aseguramos que no se verá nada mal tampoco.

Idea por: LA FLECHE DESIGN