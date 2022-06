La casa con la que soñamos de niños

He aquí el comedor y la cocina contigua. Vean nada más qué linda mesa y qué lindas sillas hechas en madera, ¿eh? Una vez más, la presencia del ladrillo se hace notar añadiendo un toque muy hogareño, cálido y apacible a cada lugar de esta hermosa casa. La naturaleza es otro agregado que no deja de aparecer a lo largo y ancho del recorrido para brindarnos frescura y armonía. Este espacio se saca un 10 en originalidad; o si no, nada más vean los cuadros que cuelgan sobre la pared y el color y el diseño de los cajones y del sistema de almacenamiento. ¡Que vivan los espacios que saben salirse del molde y hacerlo con gracia!