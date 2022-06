Diseños que quedan bien para la finca o la casa campestre, ¡te encantará!

Desde esta perspectiva el lujo no nos sorprende, no hay razón para hacerlo. Nos encontramos con una hermosa hacienda y como tal tiene un aire rústico, rural. Sin embargo, la iluminación exterior es sencilla pero consistente, la casa presenta líneas rectas en su construcción pero estas están combinadas con típicos tejados que protegen del sol y del calor. En lo alto podemos ver enormes respiraderos que sin lugar a dudas mejoran la ventilación natural del lugar, haciendo de ésta una casa fresca que no necesita del aire acondicionado para sobrevivir durante los cálidos días de verano. Sin duda una solución muy ecológica y bastante económica. Por si fuera poco, en una de las paredes se asoma una largísima ventana que cubre dos pisos de la casa, ya desde esta imagen intuimos que los interiores serán increíbles. Esta arquitectura ha pensado en ellos, este es el tipo de arquitectura que desde el inicio del diseño se desvive por crear interiores espectaculares.