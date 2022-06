De caja de madera a casa verdadera

Desde la época de la revolución industrial nos hemos acostumbrado a construir en serie muchas cosas, juguetes, alimentos, muebles, etc, etc. Muy pocos productos se han resistido a la presión de la producción a nivel industrial, entre los pocos que se han escapado a la producción en serie se encuentran precisamente las casas. La construcción de casas sigue siendo un proceso artesanal y se ha mantenido como tal por muchos años. Pero, poco a poco surgen nuevas ideas que podrían llevar a una producción en serie, si no de toda la casa posiblemente de módulos que puedan combinarse para crear el espacio que cada individuo necesite o desee en determinado momento. En este libro de ideas te presentamos una casa fabulosa de la constructora NOEM que nos muestra cómo a partir de un módulo de madera se puede llegar a construir una fabulosa casa. ¡No dejes de seguir esta transformación!