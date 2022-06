Una entrañable casa tropical

Maravillosa cocina revestida de madera, la madera le da color y calidez a este espacio en el que no falta nada. El aire rústico que da la madera se pierde un poco al tratar con madera barnizada y perfectamente lijada, la iluminación le da al espacio el toque moderno al igual que la misma isla de la cocina. No falta nada, incluso un magnifico asador está a la disposición de los habitantes. En este espacio se puede cerrar los canceles en un día lluvioso o abrirlos para disfrutar del patio en un día caluroso. Y la mesa es espectacular, tal como debe ser estando al lado de una cocina de este calibre. Si piensas en crear un espacio para disfrutar con la familia los asados de fin de semana no dudes en mirar este espacio, ¡es perfecto!