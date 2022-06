6 errores básicos a evitar al decorar tu casa

Otro error importante es olvidarse de la iluminación, ya sea por desconocimiento del asunto o por pereza le restamos importancia y de esta forma le restamos ambiente al espacio que hemos creado.

La iluminación no solo es una cuestión práctica, es también un importante elemento decorativo. En muchas ocasiones vemos interiores bien diseñados a los que sin embargo les falta una iluminación interesante y por tanto pierden mucho encanto. La iluminación tiene que cumplir su función práctica y asegurarse de crear un ambiente agradable, no basta con comprar una lámpara bonita que al final no combinará con el resto del entorno o no dará la luz adecuada para cumplir la función necesaria en un espacio dado. Otra cosa importante es elegir bien la pantalla sobre la que caerá la luz para sacarle más provecho en vez de perder su encanto. Te recomendamos que estudies los diseños que Homify te muestra poniéndole especial atención al diseño de la iluminación. Como sea, recuerda que este no es un aspecto a menospreciar y vale la pena ponerle especial atención.