9 ideas fabulosas para cuartos muy pequeños

Si no tienes un closet. instala estantes contra la pared y una cortina gruesa, de colores cálidos, para hacer tu propio closet. Instala decorativos hechos por ti mismo y simplemente adiciona un par de cojines llamativos en tu cama. Dale ese toque de finca, no necesitas más! Este estilo es mucho más bello y sencillo de lo que crees. Tu personalidad resaltará mucho más! Si no tienes mesita de noche, adiciona una linda silla que te sirva de mesa. Aveces menos es más.