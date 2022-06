Techos modernos con luces integradas LED para el comedor

La superficie de la mesa hecha en cristal permite que, mediante su transparencia, no se corte -visualmente- la composición de este lindo y original comedor que no le teme a nada. ¡Qué vivan los diseños y las personas que no se atemorizan de ser diferentes! O si no, ¿qué me dicen del diseño de aquellas lámparas que cuelgan?; ¿así o más únicas? El contraste entre el negro, la madera clara y el cristal, nos fascinan por su enfoque moderno y cautivador. ¿Qué opinan ustedes de este comedor en particular? ¿Ya sienten ganas de remodelar?; ¡nosotros sí!