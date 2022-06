¡6 patios techados que te encantarán!

Muchos creerían que los cuadros, la piezas artísticas y los elementos de diseño no corresponden a un patio pero, una vez dicho patio ha sido techado, esta regla -un tanto rígida- no aplica. ¿Lo ves?; para la muestra un botón. He aquí un hermoso patio que no le teme a verse elegante y refinado al igual que el resto de los interiores. No necesitarás mucho aparte de un lindo comedor, unas buenas bebidas y unos amigos en casa para disfrutar de un espacio como este, ¿eh? Y la mejor parte: podrás disfrutar de las buenas horas de sol, tal y como si te hallaras en tu jardín o al aire libre.

Idea por: AONZE ARQUITETURA