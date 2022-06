Mira lo que hicieron con 7 metros de frente… en un terreno pequeño

La privacidad es algo que siempre buscamos para nuestras casas. Al fin y al cabo, éste es un lugar para nuestro recogimiento. El silencio y la comodidad personal no tienen comparación. Hemos visto muchas casas que para priorizar en la intimidad, alejan la casa de la entrada lo más posible. Así el ruido de la calle y el pasar de la gente por el anden no los afecta. Pero que pasa cuando no tienes grandes espacios para alejar la casa. ALFAGRAMA ESTUDIO nos trae una solución moderna e innovadora para dar privacidad a la casa sin necesidad de espacio extra.