6 errores que debes evitar al decorar tu casa

Aunque no parezca, este en un error muy común en temas de decoración. Muchas personas temen usar piezas de arte (cuadros, esculturas, fotografías) por considerar que no encajan en su casa o que es solo un lujo que pueden darse quienes son expertos o conocedores del tema. Sin embargo, queremos que tengas en cuenta que una pieza artística siempre será un gran aliado en la decoración de tu casa ya que le aportará mucha elegancia y será un plus a la decoración más “convencional”.