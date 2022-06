Entrepisos: 8 asombrosas ideas

Los entrepisos o altillos son soluciones muy comunes en espacios de techo alto. Son usados para aumentar el espacio de almacenamiento o para crear espacios adicionales que puedan cumplir una función más, por ejemplo la función de recámara. Para su incorporación en nuestro interior necesitamos contar con espacios de techo alto. Estos espacios son comunes en los departamentos tipo loft o en algunos pequeños departamentos, tratándose de un departamento pequeño un techo alto es de gran provecho ya que visualmente el espacio parece más amplio y no se desarrolla una sensación de claustrofobia. No solo la cuestión estética es una ventaja de esta condición sino que también es una solución muy práctica. El espacio que ganamos hacía lo alto no es un espacio desaprovechado, al contrario, te mostraremos con estos ejemplos como construyendo altillos puedes hacer uso de este espacio.

Una cosa importante tratándose de altillos es que la basa sobre la que están construidos debe ser muy firme ya que de otra manera podría caerse y ser más un problema que una ventaja.

Otra cuestión importante es proteger el altillo con un barandal firme y seguro ya que en caso de que este no exista podría ser un peligro sobre todo para los niños.

Asegúrate también de que sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso de los muebles que planeas colocar encima y de las personas que harán uso del espacio.

Por último, si estás planeando construir tu casa te recomendamos que le sugieras a tu arquitecto la posibilidad de incorporar techos altos, esto te abriría un mundo de posibilidades para emplear el espacio en lo alto además de que llevaría a espacios amplios y (si está bien diseñado) bien ventilados.

Para un bello ejemplo de una maravillosa casa construida con techos altos te invitamos a ver esta casa inigualable.