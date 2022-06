6 ideas para estar y disfrutar de lo mejor en casa

Si tus habitaciones son demasiado pequeñas, razón por la que no hallas cómo darle un estilo o un carácter en particular a tu espacio puesto que son pocos lo muebles o accesorios que te caben allí; entonces ¿qué tal si intentas dar una cierta personalidad al lugar mediante sus paredes? En homify podrás aprender cómo instalar o hacer tus propios vinilos de pared. No olvides que los colores, patrones y diseños son muchos y que -por lo mismo- ¡las posibilidades son infinitas! ¿Para qué atestar tu reducido espacio con demasiadas cosas cuando puedes decorarlo de forma que tu estilo no resulte estorboso?