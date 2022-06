Un apto enteramente abierto y absolutamente hermoso

No podría tratarse de una vivienda moderna si sus sistemas de almacenamiento no fuesen completa y totalmente eficientes y optimizados. Esta alacena, por ejemplo, nos encanta; falta ver si el mercado que hay dentro de ella le da la talla pero, por lo que vemos, parece que aquí se disfruta de más de una buena merienda. Y ¿qué me dicen de las ventanas y de las entradas de luz? la combinación de la luz natural con las paredes y muebles blancos hacen que todo luzca brillante e impecable; no lo olvides. Atrás, muy atrás, quedaron los días en los que la alacena debía ser un cuartico incómodo, cerrado y aislado de nuestra cocina, ¿lo ves? ¡Qué vivan los espacios abiertos!