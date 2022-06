11 lindas terrazas para que te inspires

Dentro de los elementos que añaden una calidez especial a los ambientes son las fogatas, por lo que no dudes en incluir una en tu terraza. Aquí NOUVELLE. | PROJE DANIŞMANLIK, nos muestra un ejemplo que resulta perfecta por varias razones, no roba mucho espacio y al ser de gas, no emite grandes cantidades de humo como una de sistema tradicional. Sin duda este detalle aportará a tu techo la elegancia que deseas transmitir.