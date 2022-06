Treehouse: un proyecto hecho en tiempo récord

¿Díganme si estos profesionales no son unos duros en materia de maderas?¿Quién diría que una escalera con un diseño tan particular podría ser construida en tiempo récord? Esta es, sin dudas, la clara muestra de que NO todas la casas prefabricadas lucen iguales y que NO todas las casas prefabricadas tiene porqué ser estandarizadas y carentes de estilo, carácter o personalidad. Y es que, aunque a esta casa aún no la han temrinado de amoblar ni de decorar , su estilo ya parece brotar de las paredes.