Una fina, moderna y hermosa casa

El sistema de iluminación artificial no deja de sorprendernos al igual que cada rincón de esta espaciosa y ecléctica casa que supo combinar lo mejor del ANTES y del AHORA . ¿Qué me dicen de aquel bar?; ¿qué mejor plan que el de alejarse de la ciudad para internarse en una casa como esta a tomarse unos buenos tragos disfrutando de un espectacular paisaje? Seguro que no extrañarás la ciudad pues aquí hallarás no solo la paz del campo sino, además, la comodidad característica de las grandes y modernas urbes. ¿Ves de lejos la cocina?; ¿qué tal si mejor le hacemos un zoom in?