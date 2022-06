Pequeño apartamento transformado y modernizado

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Así se ve la cocina de este pequeño apartamento después de haber sido renovado con poco presupuesto pero con grandes ideas. ¿Notan lo interesante de la propuesta del sistema de iluminación? Como verán, la paleta de colores que luce esta linda cocina, hoy por hoy, resulta moderna y contratante. Pronto descubrirán lo mucho que mejoraron los sistemas de almacenamiento, la funcionalidad y la estética general de este pequeño espacio que no por ser pequeño se les quedó chiquito. Nos fascina el contraste entre negros, blancos y grises en las áreas con mayor utilidad de la casa, ¿a ustedes no? Pues bueno, no siendo más, ¡veamos cómo lucía antes!