Fabulosa casa de piedra de dos pisos

En esta fascinante casa tropical el protagonista es la piedra, hermosa piedra que hace no solo de la fachada pero también de estos interiores un lugar especial. Un material que por su estabilidad, resistencia y durabilidad se relaciona con firmeza y elegancia. Esta casa además de usar pierda de muy buena calidad como uno de los materiales de construcción nos sorprende con detalles arquitectónicos sencillos pero consistentes, prácticos y elegantes. El arte no podía faltar, no en una propiedad tan elegante. El arte es el alimento del alma, y no puede parecernos un artículo de lujo. Claro está que las grandes obras de arte son extremadamente costosas, pero siempre podemos incorporar en nuestra propiedad detalles de artistas locales para deleite de nuestros ojos y nuestros sentidos. Acompáñanos por este paseo por la casa manantiales , un diseño que llega a nosotros por cortesía de Enrique-Cabrera-arquitecto.