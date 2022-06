Resultados efectivos. Aprende a decorar tu apartamento pequeño mejor

¿Acaso no soñamos todos con tener una casa adaptada a nuestra personalidad? Un espacio que satisfaga nuestros deseos y necesidades. Incluso algo original pero práctico y ajustado a nuestros gustos y posibilidades. La mejor forma de llegar a ese espacio nuestro es comenzar impregnándose de ideas de diseños de interior, mirar muchos ejemplos (tales como los que te muestra Homify), observa y poco a poco decide que tipo de soluciones te gustan y que tipo de soluciones prefieres evitar. Después es importante que analices las condiciones de tu espacio (techo alto/bajo; ventanas amplias o no; casa amplia/departamento pequeño, etc.), ya que soluciones que pueden gustarte mucho podrían no ser las correctas para las características de tu espacio. Y una vez decidido el tipo de soluciones que te van bien, por fin, llega el momento de echarle vuelo a tu imaginación y jugar con los materiales y accesorios para llegar al resultado que quieres.

En este libro de ideas te queremos presentar un pequeño apartamento, presentado por isabela-bethonico-arquitetura, como muestra de ingenio, creatividad y adaptación de un espacio a los gustos y necesidades del cliente. Tal vez aquí encuentres ese pequeño detalle que verás como pintado para tu casa.