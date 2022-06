Un interior extraordinario escondido tras una fachada corriente

La paleta de colores se debate entre el blanco, el gris, el negro y el amarillo chillón, representando así una propuesta muy moderna y -por demás- arriesgada y única. Y es que, seamos honesto, hoy por hoy no se gana si no se arriesga y no se es nadie si no se es único y original, ¿estás de acuerdo? ¿Notas cómo las diferentes secciones de la casa se hallan segmentadas, visualmente, mediante la columna y los elementos pintados en gris? En definitiva, esta casa será la prueba viviente de que hay muchas distintas formas de dividir nuestros espacios sin cortar con la armonía y unidad entre ellos. ¡que vivan los efectos e ilusiones ópticas y que las segmentaciones pesadas se hagan a un lado y no estorben! Alabadas sean aquellas repisas flotantes que, además de ser muy modernas y funcionales, aportan mucha calidez mediante la madera; después de todo, todo hogar necesita su lado acogedor. Y ¿qué decir de aquellas matas que dan frescura, verde y ida a los interiroes?