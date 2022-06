¡Las 7 cocinas más pequeñas con el mejor estilo!

Idea por: DUDA SENNA

He aquí uno de los agregados para cocinas que más nos gustan: los azulejos. Y es que, en realidad, los azulejos nos gustan en todos sus tamaños, presentaciones, patrones colores y ubicaciones; ¿a ustedes no? ¿Quieren saber qué otras cosas nos fascinan en el diseño y decoración de cocinas, además de los azulejos?; he aquí dos cosas que nos llaman la atención y que, por cierto, ocurren en la imagen superior: 1. Que las sillas no sean todas iguales sino que vengan en diferentes diseño, materiales, acabados, tonalidades y colores pues ¿qué podría ser más original que eso? Recurrir a sillas diferentes dará la sensación de estar reciclando sillas viejas lo que aportará un estilo muy reto o, si se quiere, vintage. 2. Nos agrada -toneladas- que exista una gran presencia de matas, flores o macetas. No olvides que los elementos naturales le van muy bien a espacios pequeños pues resultan revitalizantes y refrescantes.