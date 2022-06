5 ideas para decorar tu apartamento fácilmente

Antes de decorar una casa de esta manera no estaría mal pasare por una tienda de antigüedades o por la casa de la abuela, ¿no crees? Y es que, en efecto, aquí cada elemento parece contar a gritos una historia en particular; desde los muebles de madera, hasta los cuadros, las sillas de mimbre, aquella escalera e incluso las cortinas. Si bien existe estilos con tendencias minimalistas que proponen que menos es más y que sugieren no recurrir a demasiados elementos decorativos, también existen estilos más recargados que le apuestan a todo por el todo y que se posan como antítesis de lo minimal. En otras palabras, ¡aquí más sí es más! Para estilos como estos vale la pena no dejar ni un espacio libre en ningún rincón o pared, ¿lo comprendes? ¿Qué opinas entonces de este comedor y de su estética?