Construye una chimenea en tu casa: 6 consejos para lograrlo

El material más comúnmente usado para las chimeneas tradicionales es el ladrillo (el ideal es de 10 cms de grosor como mínimo), que ha de ser refractario al calor o no resistirá la condensación mucho tiempo y puede generar grietas. Adicionalmente, ya que no tiene que ser sólo de un material, puedes elegir mampostería decorativa (ya que como base principal NO aguanta y no es indicada), acero inoxidable para la caja de fuego, y necesitarás cemento para sellar todo el trabajo y para la base. Hay chimeneas prefabricadas de acero o metal especial que te harán la vida más fácil.