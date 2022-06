De anticuada a ¡completamente renovada!

He aquí como lucía anteriormente el área común o social de esta casa que, para ese entonces, dejaba poco que desear. Y es que ¿qué decir de aquel piso oscuro y anticuado, aquellos pasillos diminutos y segmentados por paredes innecesarias y aquellas pequeñísimas entradas de luz? Hasta los muebles parecen sacados de otro siglo y, no, no nos referimos a un estilo vintage o retro; ¡nos referimos a un estilo obsoleto! Este espacio nos ha dejado boquiabiertos y sin palabras pero, por desgracia, no por las razones indicadas. Gracias a Dios esté espacio fue reinventado y renovado del cielo a la tierra; he aquí la viva muestra de que -en efecto- los milagros sí existen… .