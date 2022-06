6 ideas para modernizar al instante los pasillos de de tu casa

¿Tu pasillo es muy estrecho y no cuentas con demasiado espacio como para dar rienda suelta a tu creatividad y a tu imaginación? Ningún espacio es muy chiquito cuando se tienen buenas ideas; recuérdalo siempre. Si no cuentas con mucho espacio de ancho, podrás recurrir a una decoración hecha a base de elementos colgantes. Dichos elementos decorativos podrán -como en la imagen superior- colgar del techo o de una de tus paredes para de esta forma no ocupar espacio preciado de tu piso. Recuerda que primero va la funcionalidad y después la estética y no olvides que la función de un pasillo es la de poder transitar -cómodamente- de un lugar a otro. ¡no obstruyas el flujo y la comodidad de tus pasillos con decoraciones demasiado estorbosas e innecesarias!

Regla de oro: haz de la gravedad tu mejor aliada.