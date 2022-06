6 ideas fabulosas de estructuras de bambú

¿Quién dijo que por ser un elemento natural el bambú no podía aportar un look muy moderno?; para la muestra, un botón. Esta estructura -y este pasillo en particular- nos resulta imponente por lo oscuro de la madera y lo grueso de la misma. La iluminación, el brillo de los acabados y de todas las superficies, el revestimiento del piso; todo no remonta a un estilo muy, actual, moderno y contemporáneo que no deja de lado su esencia natural. Y es que, por lo general, las mejores estructuras, diseños y decoraciones son aquellas que logran combinar lo mejor de ambos mundos: el pasado y la actualidad. ¿Cuáles serían los dos adjetivos o calificativos que tú usarías para describir nuestra idea #5?