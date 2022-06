Comedores para apartamentos pequeños

No permitas que las dimensiones de tu casa te atemoricen pues ningún espacio es demasiado chico o demasiado grande para amueblar, decorar o diseñar ¡si se cuenta con buenas e ingeniosas ideas! Hoy queremos mostrarte 6 formas en las que podrás acomodar un comedor completamente funcional en tu hogar, a pesar de no contar con mucho espacio para ello. No importa si tu casa es pequeña o, incluso, diminuta; con nuestras ideas podrás inspirarte para sacarle el jugo y todo el provecho a cada centímetro de tu casa. ¡Aquí vamos!