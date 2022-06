Como pintar tu casa como un experto

No todas las áreas de tu casa son iguales y, por lo mismo, no todas deberán venir en el mismo color -a menos que estemos hablando de un all in white o algo por el estilo-. Existen entonces dos factores que deberás tener muy en cuenta al momento de elegir el color: 1. la utilidad o funcionalidad del espacio que pintarás y 2. la psicología propia de los colores.

Recuerda que, a la hora de pintar dormitorios, vale la pena optar por colores neutros que inviten al descanso. Lo mismo ocurre al tratar con despachos o estudios en los que nuestra concentración y creatividad deben estar a tope y sin interrupciones visuales demasiado chillonas. Ahora bien, si estamos hablando de habitaciones para niños, quizás quieras optar por tonos pastel como los de la imagen superior aunque, ojo, recuerda que no es lo mismo un niño de 4 a un niño de 10 años, ¿eh?