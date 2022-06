10 lindas cocinas rústicas llenas de personalidad

No siempre nuestro primer pensamiento es el tipo de techo que vamos a utilizar, y este es un ejemplar de cómo puede ser un objeto importante de nuestra cocina rústica, no debemos olvidarnos de todos los detalles de esta, desde el piso que pueden ser las baldosas tradicionales que usaba tu abuela en su casa, su estufa, ¡hasta su comedor! No dejes tu tradición aparte, te puede servir como la mejor inspiración para este tipo de espacios.