¡Maximiza tu almacenamiento con estos creativos muebles!

El estudio es una de esas habitaciones que es difícil no saturar, ya que en la actualidad contamos con libros, documentos y hasta accesorios importantes que no queremos sacar de vista. Pero como puedes ver en la fotografía, tener una biblioteca minimalista no es una idea alocada. En esta pared que no entorpece para nada el espacio, múltiples cajones se colocaron de forma paramétrica y moderna, dando la oportunidad además de organizar mejor y por segmentos… ¡Una idea fantástica!

Genial espacio de AZD Diseño Interior