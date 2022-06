8 trucos para que tu habitación sea un lugar de descanso ideal

Una cosa muy importante es que elimines cualquier elemento que no te permita olvidarte del trabajo y las preocupaciones. Deja tu ordenador, televisión, smartphone y etc. etc. fuera de este espacio, no dejes que el trabajo, redes sociales y noticias de accidentes en el mundo te distraigan y llenen tu cabeza de preocupaciones. Una vez llegado a tu espacio de descanso dedícale el tiempo a tu pareja y permítele a tu organismo descansar. Te aseguramos que tanto tu pareja como tu organismo te lo agradecerán.