Pequeño pero encantador… ¡este mini apartamento te impresionará!

Este apartaestudio puede no tener los lujos que un lugar más grande podría contener, pero ciertamente no le falta nada a la hora de llevar una vida práctica y sencilla con lo necesario para ser feliz. Para mayor clase han escondido el espacio destinado a la cocina detrás de puertas blancas para cuando no la quieren expuesta al área social, pero al abrirlas… ¡Vaya sorpresa! Electrodomésticos e implementos adecuadamente ordenados para pasar un momento muy agradable preparando la comida.