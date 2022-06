La mejor fiesta en casa: tips para la parrillada

Cuando caiga la noche las luces de las lámparas iluminarán tu patio y permitirán que la fiesta siga. Es por lo general bajo la tenue luz de las lámparas cuando el ambiente se relaja y la mejor parte de la fiesta comienza. No dejes que la falta de luz despida a tus invitados. Si no tienes un sistema eléctrico para iluminar tu jardín, con toda seguridad podrás encontrar algunas lámparas sencillas que puedan dar la luz suficiente para tu reunión. De no encontrarlas puedes optar por usar velas (solo asegúrate de proteger la llama del viento).