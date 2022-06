10 errores de limpieza que seguramente haces

Notas un olor extraño al aspirar, o parece que la aspiradora no puede aspirar unas cuantas migajas del suelo? Entonces es posible que tu aspiradora este llena – cosa que hay que evitar. Un saco lleno no permite el flujo de aire adecuado en tu aspiradora, lo que significa que el nuevo polvo no entra en ningún lado. Comprueba periódicamente si tu bolsa está llena, y reemplazarla inmediatamente. Verás la diferencia.