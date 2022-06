8 trucos para obtener una decoración minimalista

El minimalismo no acepta exageraciones, y al decir que no acepta exageraciones nos referimos a exageraciones en todos los sentidos. No acepta demasiados muebles, demasiados colores combinados, en general la justa medida es lo correcto. Una buena práctica en este estilo es limitar tu paleta de colores a unos cuantos, por lo general claros, y explotar los colores naturales de los materiales naturales.

Las proporciones juegan un papel primordial, son importantes las proporciones correctas en cuanto a los materiales elegidos, los colores elegidos, las texturas elegidas. Se puede combinar todo, de hecho, lo importante es escoger la proporción adecuada.