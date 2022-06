9 ideas para tener un pasillo sensacional

Por lo general, al pensar en la decoración de nuestro hogar no ponemos mucha atención al pasillo, y de hecho es dejado muchas veces a su suerte sin un diseño en particular. Pero, ¿por qué no? Habiendo tantos estilos disponibles y siendo un lugar de la casa por el que estamos transitando frecuentemente, no debería ser secundario.

El corredor representa el lugar máximo de movimiento de tu vivienda, el fluir de la vida, el centro donde se comunican e integran muchas veces el resto de las habitaciones… ¿No quieres que el corazón de tu hogar se vea y sienta fabuloso cada vez que pases por él? Reunimos 9 ideas accesibles y hermosas para que tengas el pasillo de tus sueños de una vez por todas, y lo conviertas en otro punto decorativo fundamental de tu hogar. ¡Te encantarán!