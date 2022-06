6 formas de engalanar nuestro jardín sin mucha plata

¿No cuentas con mucho espacio de ancho ni de largo?; no hay problema, no necesitas ni extender tu casa, ni comprar la casa de los vecinos ni trasteare para poder tener tu propio jardín como siempre lo soñaste. Por el contrario, existen excelentes y prácticas ideas como esta: crear tu propio jardín vertícal. Y es que, un jardín como estos podría ir perfectamente al aire libre o, incluso, en tus interiores. Solo asegúrate de saber, a ciencia cierta, cuáles flores y plantas son aptas para el interior de tu casa y cuáles no. ¿Qué no te parece esta una idea adorable?; ¡a nosotros sí!