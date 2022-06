Los mejores patios: escoge tu estilo al instante

Este patio nos fascina pues, entre todos, es el más rústico de todos gracias a los trazos irregulares de la mesa y el hecho de que, por ejemplo, la base sea un tronco en su estado más primario. Así mismo, las piedras que componen parte de la composición, no fueron pulidas ni talladas para así resultar con un look muy natural que, verdaderamente, nos devuelve de inmediato al origen. Lo claro de la madera hace que el comedor se destaque en términos de color y de diseño. ¿Quién no querría sentarse allí?; ¿qué no se sienten como viendo en el interior de la casita de blanca nieve y los 7 enanitos? ¡Este patio parece sacado de un cuento de hadas!