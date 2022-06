7 Casitas pequeñas que vas a querer para ti

Que un espacio sea pequeño no quiere decir que no pueda contar con una biblioteca, un patio, una terraza y ¡diversas atmósferas! Si aprendes a segmentar, visualmente, y de forma poco estorbosa pero ingeniosa, podrás tener como resultado espacios como este: completamente funcionales y diversos. Y es que, no se necesita de todo un cuarto para guardar, con gracia, nuestros más preciados libros ni se requiere de mucho terreno para poder disfrutar de nuestros exteriores; para la muestra, un botón…

