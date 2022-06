6 piscinas pequeñas ¡pero perfectas!

No todos tenemos mansiones ni piscinas casi tan grandes como el mar mismo pero, de algo estamos seguros, las piscinas que verán a continuación, nada tienen que envidiarle a ninguna otra. ¿Tienes un patio, una terraza o un jardín y aún no sabes qué hacer con ese espacio pues no es muy grande?; tranquilo, no necesitas que tus exteriores sean enormes para que sean adorables, acogedores y completamente funcionales. Deja de dudar y anímate a cumplir ese sueño que siempre has anhelado en secreto: tener tu propia piscina; por eso, aquí te van unas cuantas ideas.