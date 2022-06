8 Trucos que nos enseñó el Feng Shui para atraer dinero a casa

Idea por: PM ARQUITECTURA

Dale la bienvenida a la prosperidad en tu vida y no entorpezcas su entrada a tu hogar. El Feng Shui aconseja entonces que nuestras fachadas se hallen limpias, ordenadas, prolijas y libres de obstáculos para así atraer el dinero. Procura que tu puerta principal sea visible y no se halle oculta tras la maleza o, de lo contrario, la riqueza no podrá hallarte fácilmente. Ahora bien, una cosa es maleza y otra, muy distinta, son las lindas plantas que -en teoría- deberían rodear toda tu casa… .