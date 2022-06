8 estilos de mesones para copiar en tu cocina

El diseño de la cocina estilo Moderno, posee un tope que puede elaborase en granito, silestone y mármol. Me gusta el silestone, porque está hecho con un 94 % de cuarzo y el resto de arena. Es natural, fino y sofisticado. En el mercado; el silestone está posicionado por su versatilidad y fácil manejo. Mas de 50 colores indican los fabricantes que existen del silestone, no se raya, no se mancha, no es poroso, es muy brillante y fácil de limpiar.