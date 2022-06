¡Moderna y elegante! 8 ideas para usar la piedra en tus ambientes

He aquí un close up -o zoom in- de la entrada principal de esta moderna casa con tendencias minimalistas y con mucho estilo. Recuerda que la entrada de tu casa es como la carta de presentación de tu hogar pues de allí saldrán las primeras impresiones que, por lo general, suelen ser las que más cuentan. Nos encanta la forma de los escalones y lo imponente de la composición. Esta es una casa a la que sí provoca entrar. Qué no daríamos por ser los propietarios de este lugar…