Una familia renueva su casa para economizar dinero y electricidad

¿has pensado en iluminar tu casa con luces de LED?; ¡no sabes toda la energía que podrías llegar a ahorrar al hacerlo! He aquí un perfecto ejemplo de lo anterior. ¿Qué mejor forma de iluminar tus escaleras para así no dar pasos en falso? Nos encantan las propuestas de iluminación artificial que no solo son hermosas, originales, estéticas y creativas -como esta-, sino que además son sensatas y funcionales. Esta casa verdaderamente cambió del cielo a la tierra.